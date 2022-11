Nach einem dynamischen 100 USD-Sprung nach oben hat der Widerstand bei 1.650 USD im Goldpreis erstmal eindrucksvoll gehalten. Ganz untypisch für ein Umfeld mit höchster Inflation können sich die Edelmetalle derzeit noch nicht wesentlich von ihren Korrekturlevels nach oben bewegen. Dennoch sollten Anleger sich vor Augen halten: Die Teuerung erreicht in diesem Jahr ein 30-Jahreshoch und bei den Erzeugern drohen die Kosten um mehr als 50 Prozent zu explodieren. Da weltweit alle Währungen unter permanenten Abwertungsdruck leiden, sollte der alte Wertsicherungsgedanke bei Edelmetallen wieder in den Vordergrund rücken. Denn analytisch betrachtet, werden Gold und Silber derzeit nur verkauft, weil sie im Vergleich zu anderen Vermögenswerten bislang kaum gefallen sind und in finanziellen Schieflagen schnelle Liquidität bieten. Wer jedoch zu lange an der Seitenlinie steht, könnte die anstehende Mega-Rallye in 2023 schnell verpassen. Wir liefern einige Ideen für Investoren mit Weitblick.