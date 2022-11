Januar bis September 2022 22,0 % der Importe aus Russland gingen nach Bayern

- Gas- und Ölimporte machten in Bayern 92,2 % und in Brandenburg 98,6 % der

Gesamtimporte aus Russland aus, in Nordrhein-Westfalen waren es nur 15,3 %

- Exporte nach Russland waren zu knapp einem Drittel keine Waren "Made in

Germany"

- Pharmazeutische Erzeugnisse und Maschinen waren die wichtigsten Exportgüter im

Handel mit Russland



Von Januar bis September 2022 gingen die meisten aus Russland nach Deutschland

importierten Waren nach Bayern. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis)

mitteilt, gingen mehr als ein Fünftel (22,0 % der Warenimporte aus Russland mit

einem Wert von 6,6 Milliarden Euro) der gesamten Importe aus Russland in den

Freistaat. Danach folgten in diesem Ländervergleich Brandenburg mit einem Anteil

von 14,2 % (4,2 Milliarden Euro) und Nordrhein-Westfalen mit 11,7 % (3,5

Milliarden Euro) an den Gesamtimporten aus Russland.