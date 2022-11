Epson Europe und SEGA of America feiern Veröffentlichung von Sonic Frontiers

Hemel Hempstead, England (ots/PRNewswire) - Entdecken Sie die weitläufigen Open

Zones von Sonic Frontiers auf der neuen immersiven Heimkino-Projektorleinwand

von Epson



Epson hat eine Partnerschaft mit SEGA of America bekannt gegeben, um den Start

von Sonic Frontiers , dem neuen Action-Adventure-Spiel mit "Open Zones" von

Sonic, mit den Heimkinoprojektoren von Epson zu feiern, dem idealen Zubehör für

jeden Gamer, der das Hochgeschwindigkeits-Abenteuerspiel genießen möchte.





Im nächsten Jahr werden die Kinoprojektoren in ganz Europa in denVerkaufsstellen von Epson in Geschäften und online, in Produktvideos und in densozialen Medien zu sehen sein. Die Kampagne zeigt Usain Bolt, den schnellstenMann der Welt und Epson-Botschafter, wie er Sonic Frontiers auf einem derneuesten Heimkinoprojektoren von Epson spielt.Die neuen Heimkinoprojektoren von Epson, der EH-LS800 und der EH-TW6250, dieAnfang des Jahres auf den Markt gekommen sind, sorgen für ein beeindruckendesGroßbild-Erlebnis zu Hause. Beide Modelle sind die perfekten Gaming-Begleiterfür ein schnelles und reaktionsstarkes Spielevergnügen und eine Bildqualität in4K-PRO-UHD-Auflösung. Die Projektoren bieten ein schnelles und reaktionsstarkesSpiel, mit dem die Spieler die neuesten Abenteuer von Sonic auf den mysteriösenStarfall Islands genießen können. Sonic Frontiers nimmt die Spieler mit auf eineEntdeckungsreise durch eine Welt voller rasanter Action, Abenteuer undGeheimnisse auf fünf Inseln mit unterschiedlichen Landschaften und bietet so dieperfekte Kulisse für diese Projektoren.Die EpiqVision Ultra EH-LS800B und EH-LS800W sind die erstenSuper-Ultrakurzdistanz-Modelle von Epson, die sich nah an der Wand positionierenlassen. Diese Projektoren sind sowohl in Schwarz als auch in Weiß erhältlich undbieten dank der Laserlichtquellen-Technologie von Epson eine überzeugendeMischung aus hoher Helligkeit, ausgezeichneter Bildqualität und Vielseitigkeit.Die 4K-PRO-UHD2-Auflösung des Projektors sorgt außerdem für ein gestochenscharfes Bild, das Sonic den Igel, auch genannt "Blue Blur", in seiner ganzenrasanten, bunten Pracht zeigt. Die Projektoren sind einfach aufzubauen und zubedienen und bieten einen hervorragenden Ersatz für das herkömmlicheFernsehgerät. Sie fügen sich in kleinste Wohnräume ein und liefern flexibleBildgrößen von 80 bis 150 Zoll, und das schon ab einem Abstand von nur 2,3 cm3von der Wand. Sie verfügen über einen neuen dedizierten Gaming-Anschluss, dereine Eingangsverzögerung von weniger als 20 ms bietet und ideal fürFernsehsendungen, Filme, Sport und mehr ist.Das in den Projektoren integrierte AndroidTV(TM) bietet Streaming, Casting und