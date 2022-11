Nachdem die Puma-Aktie (ISIN: DE0006969603) vom Kurssprung der Adidas-Aktie beflügelt, von 45 Euro (10.11.22) bis zum 15.11.22 auf bis zu 54 Euro zulegen konnte, bröckelte der Aktienkurs seit damals wieder auf sein aktuelles Niveau im Bereich von 49,30 Euro ab.

In der Erwartung, dass die Preisrisiken im nächsten Jahr doch nicht so hoch sein könnten, wie noch vor einigen Wochen befürchtet, bekräftigten Experten mit Kurszielen von bis zu 96 Euro (Goldman Sachs) ihre Kaufempfehlungen für die Puma-Aktie. Mit Long-Hebelprodukten können Anleger bereits dann hohe Erträge erzielen, wenn die Puma-Aktie in den nächsten Wochen wieder das Hoch vom 15.11.22 bei 54 Euro erreicht.