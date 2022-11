Anlass der Studie: Researchstudie (Note)

1.HJ 2022: Deutliche Umsatz- und Ergebnisverbesserung; Unternehmensguidance bekräftigt; GBC-Schätzungen und Kursziel ebenfalls bestätigt

Geschäftsentwicklung im 1. HJ 2022



Die ersten sechs Monate des laufenden Geschäftsjahres der Homes & Holiday AG (Homes & Holiday) waren insbesondere durch ein schwieriges Marktumfeld (andauernde Corona-Krise, Ukraine-Konflikt etc.) geprägt.

Trotz dieser herausfordernden Rahmenbedingungen ist es dem Unternehmen gelungen, das vermittelte Transaktionsvolumen im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahr um 47,3% auf 65,23 Mio. EUR (1. HJ 2021: 44,30 Mio. EUR) deutlich zu steigern. Hierbei konnte Homes & Holiday laut eigenen Angaben von einer robusten Nachfrage nach Immobilien - von der Eigentumswohnung über die Finca bis zu Luxusobjekten- profitieren. Gerade die Nachfrage nach hochpreisigen Immobilien wird als weiterhin hoch eingestuft.

Aus dem zugenommenen Transaktionsvolumen ergab sich in der Folge ein Anstieg der Konzernumsatzerlöse (Netto-Provisionsumsatz) um 4,70% auf 0,92 Mio. EUR (1. HJ 2021: 0,88 Mio. EUR). Unser Einschätzung nach entfielen nahezu alle erwirtschafteten Umsatzerlöse (>98,0%) auf das traditionelle Maklergeschäft.



Parallel hierzu hat Homes & Holiday ebenfalls sein operatives Ergebnis deutlich steigern können. So ist das EBITDA im Vergleich zum bereinigten EBITDA (korrigiert einen erzielten Einmalertrag) des Vorjahres überproportional um 138,7% auf 0,25 Mio. EUR (Bereinigtes EBITDA 1. HJ 2021: 0,10 Mio. EUR) angestiegen. Entsprechend stieg ebenfalls die EBITDA-Marge signifikant auf 27,2% (Bereinigte EBITDA-Marge 1.HJ 2021: 11,9%).

Auf Nettoebene ergab sich für das erste Halbjahr des aktuellen Geschäftsjahres ein Nachsteuerergebnis in Höhe von 0,25 Mio. EUR, welches damit zwar unterhalb des Vorjahresniveaus (1. HJ 2021: 0,36 Mio. EUR) lag. Allerdings gab es im Vorjahr einen positiven Sondereffekt in Höhe von 0,26 Mio. EUR. Bereinigt um diesen Effekt lag das Periodenergebnis also höher als im Vorjahr.



Im ersten Geschäftshalbjahr hat Homes & Holiday eine solide Performance erzielt. Im Kerngeschäft Immobilienvermittlung konnte das Transaktionsvolumen deutlich ausgebaut werden. Auch auf (vergleichbarer) Ergebnisebene wurden deutliche Verbesserungen erzielt.



