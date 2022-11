WARBURG RESEARCH stuft PNE AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat PNE von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 17,80 auf 26,20 Euro angehoben. Das auf dem Kapitalmarkttag ausgerufene Wachstumsprogramm "Scale up 2.0" bezeichnete er als "nächsten großen Sprung", schrieb Analyst Jan Bauer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Windpark-Projektierer habe für die ersten neun Monaten zudem etwas besser als erwartete Zahlen vorgelegt. Selbst im schlechtesten Fall sollte das Unternehmen die untere Spanne seines Ausblicks erreichen. Für die eigenen Schätzungen macht der Analyst Raum nach oben aus./mf/misVeröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2022 / 08:15 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die PNE Aktie wird aktuell mit einem Plus von +7,00 % und einem Kurs von 21,25EUR gehandelt.