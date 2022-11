"Die langfristigen Zinssätze liegen deutlich unter dem Niveau, das sie erreichen werden, und wir denken, dass dies natürlich ein Risiko für Aktien darstellt", sagte Bill Ackman auf einer Investorenveranstaltung von Pershing Square Holdings. "[…] wir glauben, dass die Inflation in Zukunft strukturell höher sein wird, als sie es in der Vergangenheit war."

Die US-Zentralbank hatte den Leitzins Anfang November zum vierten Mal in Folge um 0,75 Prozentpunkte auf eine Spanne von 3,75 bis vier Prozent angehoben.

Zwar stiegen die Verbraucherpreise im Oktober weniger stark an als erwartet. Dennoch liegt die Rate mit 7,7 Prozent noch weit über dem Zwei-Prozent-Ziel der Fed.

"Wir halten es für unwahrscheinlich, dass die Federal Reserve es schafft, die Inflation auf ein konstantes Niveau von zwei Prozent zurückzubringen", sagte Ackman. "Wir werden letztlich ein höheres Inflationsniveau akzeptieren müssen."

Der Investor glaubt, dass die geopolitischen Risiken, steigende Löhne und Lieferkettenprobleme Unternehmen veranlassen, die Auslagerung der Produktion zu überdenken. "Wir glauben fest an die These, dass ein großer Teil des Geschäfts in die Nähe des eigenen Landes verlagert werden wird. Und es ist teurer, hier Geschäfte zu machen", sagte Ackman.

Wir glauben, dass es eine Reihe von strukturellen Gründen gibt, warum die Inflation hartnäckiger sein wird als erwartet.

Dementsprechend habe Ackman seinen Fonds Pershing Square Capital Management dahingehend ausgerichtet und gegen Zins- und Währungsrisiken abgesichert. In den vergangenen sechs Monaten stieg dieser um circa 16 Prozent. Zu den größten Positionen zum Ende des dritten Quartals zählten: Lowe's, Chipotle, Restaurant Brands, Hilton und Canadian Pacific Railway.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion