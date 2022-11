Weltweite Studie Deutsche Finanzdienstleister gehen digitalen Wandel im internationalen Vergleich zu langsam an

Köln (ots) - Fast drei von vier Entscheidern in deutschen Banken und

Versicherungen sind überzeugt: Ohne eine digitale Transformation wird ihr

Unternehmen die nächsten fünf Jahre nicht überleben. Sie wünschen sich daher ein

deutlich höheres Tempo bei der Digitalisierung in ihrem Institut. Das

Top-Management hat die Dringlichkeit also erkannt. Doch der internationale

Business Transformation Index des Technologiedienstleisters Expleo belegt auch:

Im Ausland geht die Branche das Thema Digitalisierung noch weitaus

ambitionierter an. Gerade im Vergleich mit Finanzdienstleistern aus

Großbritannien und den USA droht Deutschland weiter ins Hintertreffen zu

geraten. Für die Studie wurden weltweit 1.032 Führungskräfte befragt.



"Banken und Versicherungen in Deutschland wollen die Digitalisierung

vorantreiben, das zeigt unsere Studie. Aber sie handeln zu zögerlich - gerade im

Vergleich zu Unternehmen, die ihren Sitz in den international führenden

Finanzmärkten haben", sagt Ralph Gillessen, Executive Board Member bei Expleo.

"Die Wettbewerber sind nicht nur schneller, sie verfolgen auch ehrgeizigere

Ziele. Diese digitale Lücke wird die deutschen Unternehmen auch auf ihrem

Heimatmarkt zunehmend unter Druck setzen. Schließlich ist der Markt für

Finanzdienstleistungen längst global aufgestellt."