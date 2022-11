GOLDMAN SACHS stuft Prosus auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktien der Internet-Beteiligungsholding Prosus nach detaillierten Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 82,60 Euro belassen. Der anteilige eCommerce-Umsatz habe sowohl ihre Schätzung als auch die Markterwartung übertroffen, schrieb Analystin Lisa Yang in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Gründe dafür seien überraschend starke Geschäfte in den Bereichen Zahlungssysteme, Essenslieferungen und Bildungstechnologien./la/misVeröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2022 / 08:52 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Prosus Registered (N) Aktie wird aktuell mit einem Plus von +2,68 % und einem Kurs von 58,19EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Lisa Yang

Analysiertes Unternehmen: Prosus

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 82,60

Kursziel alt: 82,60

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m