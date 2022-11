Bayer - Bärische Tageskerze?

Am Vortag hieß es im Insight: "Die Short-Position im Bereich von 54,00 Euro ging bisher nicht auf. Der Stopp ist noch etwas entfernt, die Aktie muss nun am Widerstand im Bereich um 54,80 Euro wieder nach unten abprallen. Kommt es doch zu einem weiteren Hochlauf, wäre ein Anstieg bis in den Widerstandsbereich von 56,50 Euro zu erwarten."

Bisher sieht es so aus, dass das Papier im Bereich von 55 Euro wieder nach unten abdreht und vor einem Abprall am Widerstandsbereich nach unten steht. Die Short-Position ist weiter im Rennen. Es bietet sich eine neue Short-Position im Bereich von 55 Euro an, Stopp 55,60 Euro, Kursziel 47,00 Euro.