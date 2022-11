NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Medios von 45 auf 32 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Fokus auf dem allerersten Kapitalmarkttag des Spezialpharma-Unternehmens werde auf dem Ausblick und regulatorischen Veränderungen liegen, die das hochprofitable Geschäft mit patientenindividuellen Therapien belaste, schrieb Analyst Alexander Thiel am Mittwoch in einer Studie. Medios sei in der Vergangenheit mit solchen Schritten gut zurechtgekommen und er habe sein Bewertungsmodell entsprechend sehr zurückhaltend angepasst./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2022 / 05:33 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2022 / 05:33 / ET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Die Medios Aktie wird aktuell mit einem Plus von +4,64 % und einem Kurs von 18,94EUR gehandelt.