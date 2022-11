5 Gründe, warum das Handwerk besser ist als sein Ruf (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Christian Keller von Kellerdigital ist

Recruiting-Profi und unterstützt Handwerksunternehmen dabei, fachlich

qualifizierte und menschlich passende Mitarbeiter für ihren Betrieb zu gewinnen.



Der Fachkräftemangel ist allgegenwärtig und lässt auch die Handwerksbranche

nicht unberührt. So suchen zahlreiche Betriebe händeringend nach den passenden

Fachkräften, um der Fülle an Aufträgen gerecht zu werden. Nach einer Schätzung

des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH) fehlen in Deutschland rund

150.000 Fachkräfte im Handwerk. Das liegt mitunter auch daran, dass das Handwerk

keinen allzu guten Ruf innehat. Tatsächlich bietet ein Job im Handwerk

allerdings nicht nur viele Chancen, sondern auch eine zukunftssichere

Beschäftigung. Dennoch scheuen viele den Schritt ins Handwerk. "Das liegt

mitunter daran, dass den meisten Menschen nicht bewusst ist, welche Vorteile ein

Job im Handwerk tatsächlich mit sich bringt", so Christian Keller von

Kellerdigital. Der Recruiting-Experte ist Branchenexperte und weiß, weshalb das

Handwerk zu Unrecht einen schlechten Ruf hat. Die fünf wichtigsten Gründe nennt

er in diesem Beitrag.