30. November 2022, 09:30 UhrWiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw), Seminarraum imSouterrain, Rahlgasse 3, 1060 Wien und ONLINEFür die physische Teilnahme vor Ort registrieren Sie sich bitte hier(https://rb.gy/5zrg2i) .Für den Teilnahmelink zum LIVESTREAM registrieren Sie sich bitte hier(https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN__sctMEmGS1e_HWQfTfZzVg) .Die Erweiterungen der Europäischen Union seit 2004 haben zur positivenEntwicklung der deutschen und österreichischen Wirtschaft beigetragen. In dervom Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft e.V. (https://www.ost-ausschuss.de)in Auftrag gegebenen Studie "Economic and Social Impacts of FDI in Central, Eastand Southeast Europe" hat das Wiener Institut für InternationaleWirtschaftsvergleiche (wiiw) (https://wiiw.ac.at) die Effekte ausländischerDirektinvestitionen in 17 ausgewählten Ländern Mittelost- und Südosteuropasanalysiert.Im Fokus standen dabei folgende Fragen:- Welchen Einfluss hatten die ausländischen Direktinvestitionen auf Wachstum undArbeitsmarkt?- Welche sozialen Folgen hatten sie?- Welche Rolle spielten dabei insbesondere deutsche und österreichischeDirektinvestitionen?Ihre Gesprächspartner:Philipp Haußmann , Vorstand des Ost-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft e.V.und Vorstandssprecher der Ernst Klett AGMario Holzner , Direktor des wiiwBranimir Jovanovic , Ökonom am wiiw, StudienautorDoris Hanzl-Weiß , Ökonomin am wiiw, StudienautorinGunter Deuber , Head of Research, Bereichsleiter Volkswirtschaft undFinanzanalyse, Raiffeisen Bank International AGDie Veranstaltung findet in englischer Sprache statt.Wir freuen uns auf Sie!Pressekontakt:Andreas KnappCommunications ManagerTel. +43 680 13 42 785mailto:knapp@wiiw.ac.atWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/148268/5377366OTS: Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw)