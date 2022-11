Unterstützung für ukrainische Wissenschaftler durch eine Partnerschaft mit der Breakthrough Prize Foundation

SAN FRANCISCO, 23. November 2022 /PRNewswire/ -- Ukrainische Wissenschaftler, die vor dem Krieg mit Russland geflohen sind oder aufgrund der Zerstörung ihres Arbeitsplatzes nicht arbeiten können, erhalten eine helfende Hand von ihren australischen Kollegen.

Die Unterstützung erfolgt in Form eine Spende in Höhe von 800.000 A$ von der gemeinnützigen Breakthrough Prize Foundation an die Australian Academy of Science, wie heute bekanntgegeben wurde.