BERENBERG stuft Allianz SE auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Allianz nach einer Präsentation zu der Umstellung auf den neuen Bilanzierungsstandard IFRS 17 der Versicherungsbranche auf "Buy" mit einem Kursziel von 271 Euro belassen. Seine wesentliche Schlussfolgerung sei, dass die Aktien der Allianz immer noch zu günstig erschienen, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allein das Nicht-Leben-Geschäft würde eine Bewertung von etwa 60 Milliarden Euro verdienen./la/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2022 / 07:09 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Allianz Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 204,8EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Michael Huttner

Analysiertes Unternehmen: Allianz SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 271

Kursziel alt: 271

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m