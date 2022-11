Großer Vorteil durch Imagefilme - Dennis Keller erklärt, wieso sich gerade zum Jahreswechsel Imagefilme lohnen, um aus der Masse herauszustechen (FOTO)

Heusweiler (ots) - Dennis Keller, Steffen Weßler und Julian Schneider sind die

Gründer der proMOTION pictures KWS GmbH. Zusammen mit ihrem professionellen Team

aus Kameraleuten, Tontechnikern und Mediengestaltern unterstützen die

Filmemacher kleine und mittelständische Unternehmen bei der richtigen

Außendarstellung mit Event- und Imagefilmen.



In wirtschaftlich schwierigen Zeiten mit Fachkräftemangel, steigenden

Energiekosten und Wettbewerbsdruck wird für Unternehmen heute die eigene

Außendarstellung immer wichtiger. Dabei treten vor allem die Nutzung Neuer

Medien wie YouTube und die Einbindung professioneller Imagefilme in den

Vordergrund. Wer sichtbar werden und mit seinem Unternehmen am Markt bestehen

will, sollte sich daher entsprechend aufstellen. Dennis Keller, Steffen Weßler

und Julian Schneider sind die Gründer der proMOTION pictures KWS GmbH sowie

ambitionierte Filmemacher und kennen die Stellschrauben, die es für Unternehmen

zu drehen gilt, um sichtbar zu werden. Darum haben sie es sich zur Aufgabe

gemacht, kleinen und mittelständischen Unternehmen genau dabei zu helfen.





Für die gekonnte Präsentation ihrer Kunden in den sozialen Medien setzen dieExperten auf speziell produzierte Imagefilme. "Mittelständler mit gutenImagefilmen auf ihren Web-Präsenzen erzeugen Emotionen und Interesse, und werdenso am ehesten Neukunden für sich gewinnen", ist sich Dennis Keller sicher. DerGeschäftsführer der Filmagentur ist wie seine beiden Gründer-Kollegen gelernterMediengestalter und seit vielen Jahren in der Branche erfolgreich. Wie kleineund mittelständische Unternehmen besonders in der Zeit des anstehendenJahreswechsels von Imagefilmen profitieren können, haben die Experten imFolgenden verraten.Steuerliche Vorteile und den Willen zur Veränderung nutzenDie Zeit um den Jahreswechsel bietet sich besonders für eine Investition inImagefilme an. Wer jetzt seine vorhandenen Budgettöpfe für eine Auftragsvergabeleert und im neuen Jahr von den fertiggestellten Imagefilmen profitiert, kann sosogar Steuern sparen. Zudem wollen Menschen zum neuen Jahr nicht nur in ihremPrivatleben gute Vorsätze fassen. Viele Unternehmer setzen sich auchgeschäftlich neue Ziele, etwa besser wahrgenommen zu werden oder den Umsatzdeutlich zu steigern. Für beide Erfolgsfaktoren ist das Thema Sichtbarkeit vonentscheidender Bedeutung: Unternehmen, die sich ihren Kunden im neuen Jahr mitImagefilmen präsentieren, schaffen so einen Eindruck von Offenheit undVertrauen. So kann man an den neujährlichen Tatendrang der Kunden anknüpfen undsich als vielversprechender Geschäftspartner in Stellung bringen.Im Jahr 2023 wird sich die Spreu vom Weizen trennen