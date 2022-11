Jourdan beruft Brett Lynch, Managing Director von Sayona Mining, in sein Board of Directors

23. November 2022, Toronto (Kanada) - JOURDAN RESOURCES INC. (TSXV: JOR; OTCQB: JORF; FWB:2JR1) („Jourdan“ oder das „Unternehmen“) freut sich unter Bezugnahme auf seine Pressemeldung vom 14. November 2022 bekannt zu geben, dass Brett Lynch in das Board of Directors des Unternehmens berufen wurde.

Brett Lynch wurde am 1. Juli 2019 zum Managing Director/Chief Executive Officer von Sayona Mining Limited ernannt. Herr Lynch ist ein sehr erfahrener internationaler Unternehmensdirektor und Chief Executive Officer mit grossen Kenntnissen im Bergbau und Geschäften in Zusammenhang mit dem Bergbau in Australien, Asien und Nordamerika und einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Förderung des Unternehmenswertes. Als leitender Bergbauingenieur und Manager verfügt Herr Lynch über mehr als 30 Jahre Branchenerfahrung auf globaler Ebene und hatte unter anderem Positionen bei führenden Rohstoffunternehmen wie MIM Holdings, New Hope Corporation, Orica und VLI inne, in denen er für internationale Betriebe im Wert von mehreren Millionen Dollar verantwortlich zeichnete. Zu den beruflichen Qualifikationen von Herrn Lynch gehören ein Bachelor of Engineering (Mining) (Honours) von der University of Melbourne, ein Graduate Diploma of Business (Accounting) von der Monash University und ein Company Director Diploma des Australian Institute of Company Directors.

„Sayona freut sich sehr, gemeinsam mit Jourdan unser Lithiumzentrum in Abitibi auszubauen, wobei unsere Vereinbarung im Hinblick auf Jourdans Lithiumprojekt Vallée unserer nordamerikanischen Lithiumbetriebstätigkeit einen bedeutenden Schub verleihen wird“, sagt Sayonas Managing Director Brett Lynch. Er fügt hinzu: „Es ist mir eine Freude, dem Board von Jourdan beizutreten, um diese Partnerschaft weiter auszubauen, da wir diese und andere für beide Seiten vorteilhafte Gelegenheiten vorantreiben wollen, um den Wert für die Aktionäre zu steigern.“

Dr. Andreas Rompel, Executive Chairman von Jourdan, erklärt: „Wir begrüßen Brett Lynch im Board of Directors von Jourdan und freuen uns auf eine langfristige Zusammenarbeit mit ihm und Sayona. Wir gehen davon aus, dass Bretts Erfahrung und sein Wissen über die weltweite Lithiumindustrie von großem Wert für unser Unternehmen und die Partnerschaft mit Sayona sein wird.“