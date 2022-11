Epson vervollständigt sein Angebot an Business-MFPs, setzt auf die Nachhaltigkeitsvorteile der Heat-Free Tintenstrahltechnologie und stellt den Verkauf von Laserdruckern weltweit ein

Gareth Jay von Epson Europe sagt: „Die neue WorkForce Enterprise AM-Serie ergänzt unser Angebot an Business-Tintenstrahldruckern, angefangen bei kleinen Druckern für Arbeitsgruppen bis hin zu Abteilungsdruckern mit hoher Druckgeschwindigkeit. Somit gibt es bei Epson unabhängig von Geschäftsfunktion oder Druckbedarf ein passendes Gerät. Angesichts des umfangreichen Zusatzangebots in Form von Managed Print Services, Workflow- und Remote-Service-Lösungen ist mit diesen Geräten ein wartungsarmes, hochwertiges, zuverlässiges und nachhaltiges Drucksystem möglich."

In den Tintenstrahldruckern von Epson sind im Vergleich zu Lasergeräten weniger bewegliche Teile und Verschleißteile verbaut, die während der Nutzungsdauer des Geräts ausgewechselt werden müssen, was den Wartungsbedarf dieser Drucker wesentlich verringert. Ein weiterer Vorteil sind die damit einhergehenden kürzeren Ausfallzeiten und eine Verbesserung von Produktivität und Anwenderzufriedenheit.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer