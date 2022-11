Ingolstadt (dts Nachrichtenagentur) - Audi-Chef Markus Duesmann will weiterhin auf große SUVs setzen. "Ich finde diese Autos nicht massig, sondern schön", sagte er der Wochenzeitung "Die Zeit".Er könne "nicht nachvollziehen, warum die SUVs so stark polarisieren". Das hohe Gewicht heutiger Autos führt er auch auf die schweren Batterien zurück, diese seien ein Kundenwunsch: "Unsere Kunden entscheiden, was sie kaufen wollen. Und deren Wunsch, sich im Auto sicher zu fühlen und eine große Reichweite zu haben, ist einfach sehr groß."Sobald es mehr Ladesäulen gebe und man nicht mehr darüber nachdenken müsse, wo man als Nächstes laden könne, werde man die Batterien auch wieder verkleinern. Den aktuellen Protestaktionen von Klimaaktivisten kann Duesmann hingegen wenig abgewinnen: "Wir sind eine Demokratie und müssen offen diskutieren. Aber andere zu nötigen, geht mir viel zu weit."