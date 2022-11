NLS Pharmaceutics gibt die Einführung des Programms „Paid for Named Patient“ mit Mazindol ER zur Behandlung idiopathischer Hypersomnie, einer schweren Schlafstörung mit keinen zugelassenen Behandlungsoptionen in Europa, bekannt

Zürich, Schweiz / Accesswire / 23. November 2022 / NLS Pharmaceutics Ltd. (NASDAQ:NLSP), (NASDAQ:NLSPW) („NLS“ oder das „Unternehmen“), ein schweizerisches biopharmazeutisches Unternehmen mit Schwerpunkt auf dem klinischen Stadium, das sich auf die Entdeckung und Entwicklung innovativer Therapien für Patienten mit seltenen und komplexen Erkrankungen des zentralen Nervensystems konzentriert, gibt bekannt, dass es ein kostenpflichtiges „Named Patient Program“ (NPP) für Patienten mit idiopathischer Hypersomnie (IH) gestartet hat. NLS ist eine Zusammenarbeit mit Caligor Coghlan Pharma Services, einem weltweit tätigen Pharmaunternehmen, das sich auf Named Patient-, Erweiterte Zugangs-, Early Access- und Compassionate Use-Programme spezialisiert hat. Das NPP wird den Zugang zu Mazindol ER für die Behandlung von IH in bestimmten Ländern ermöglichen, in denen dieses Arzneimittel sonst nicht für diese Indikation verfügbar wäre. Das NPP für IH wurde diese Woche im Vereinigten Königreich gestartet und wird in den kommenden Wochen und Monaten voraussichtlich auch in andere Länder expandieren.

„Nach monatelanger Vorbereitung freuen wir uns, ein NPP für Menschen mit idiopathischer Hypersomnie einzuführen, die derzeit keine zugelassenen Behandlungsoptionen haben. Wir sind den Regulierungsbehörden sowie medizinischen Experten, die neue Therapien für IH ermöglichen, zutiefst dankbar und freuen uns darauf, verstärkt daran zu arbeiten, dass Mazindol ER Patienten im Rahmen dieses Programms so bald wie möglich zur Verfügung steht“, sagte Alex Zwyer, Chief Executive Officer der NLS.

IH ist eine chronische, neurologische Erkrankung, die sich durch übermäßige Schläfrigkeit, ein unkontrollierbares Schlafbedürfnis bzw. Tagesschläfrigkeit kennzeichnet, die auch bei ausreichendem oder längerem Schlaf mindestens drei Monate andauert. Etwa drei von 10.000 Menschen in der Europäischen Union (EU) sind von IH betroffen. Das entspricht insgesamt rund 156.000 Menschen. Derzeit sind in der EU keine Therapien zur Behandlung von IH zugelassen. Patienten mit IH erhalten in der Regel Ratschläge zu Veränderungen Ihres Lebensstils, um so ihr Schlafmuster zu regulieren. Mazindol ER von NLS ist eine alternative therapeutische Option, die in der Vergangenheit zur Behandlung einer Reihe von Erkrankungen eingesetzt wurde. Es wird derzeit in klinischen Studien mit Narkolepsie und anderen Schlafstörungen untersucht. Mit diesem NPP können Ärzte Mazindol ER zulassungsüberschreitend für die Behandlung von IH verschreiben.