OpenLight kündigt die Verfügbarkeit von Prozessdesign-Kits mit der branchenweit ersten vereinheitlichten elektronischen und photonischen Designplattform an

MOUNTAIN VIEW, Kalifornien, 23. November 2022 /PRNewswire/ -- Um das End-to-End-Design photonischer integrierter Schaltungen (PICs) zu rationalisieren und die zukünftigen Anforderungen von Anwendungen wie Datacom, Telekommunikation, LiDAR, Gesundheitswesen, HPC, KI und Optical Computing zu erfüllen, gab OpenLight heute die allgemeine Verfügbarkeit seines Prozessdesign-Kits (PDK) bekannt. Das PDK von OpenLight kann mit der Synopsys-Lösung für photonisches IC-Design verwendet werden. Es enthält aktive optische Elemente aus Indiumphosphid auf dem Chip, die direkt vom OptoCompiler von Synopsys genutzt und mit dem Photonik-Simulator OptSim von Synopsys simuliert werden können, so dass Kunden eine überlegene Methode zur Entwicklung von PICs mit optischen Verstärkern, On-Chip-Lasern und Hochgeschwindigkeitsmodulatoren mit geringem Verlust erhalten, die auf ihre Designanforderungen zugeschnitten sind.

Kunden können auf eine umfangreiche Bibliothek getesteter und bewährter photonischer Komponenten zugreifen, um den PIC-Erstlingserfolg zu verbessern und eine zuverlässigere Weiterentwicklung und Fertigung zu ermöglichen. Die Technologie hat die Qualifizierungs- und Zuverlässigkeitstests im Produktionsfluss von Silicon Photonics (PH18DA) bei Tower Semiconductor bestanden.

„Wir glauben fest an die Fähigkeit der OpenLight-Technologie, die in der Gießereiplattform von Tower eingesetzt wird, dass sie die nächste Generation von photonischen IC-Produkten ermöglichen kann", sagte Dr. Marco Racanelli, Senior Vice President und General Manager des Analog Business Unit von Tower Semiconductor. „Mit den jetzt weltweit verfügbaren PDKs können Kunden aller Beteiligten vom Zugang zu dieser fortschrittlichen Technologie durch ein offenes Gießereimodell profitieren. Die Ergebnisse der bisher gefertigten PICs sind beeindruckend und das hier angekündigte PDK wird weitere PIC-Innovationen in der Industrie beschleunigen, da die Entwickler zuversichtlich sind, neue Produkte mit On-Chip-Lasern und optischen Verstärkern schneller entwickeln und auf den Markt bringen zu können."