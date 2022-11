2021 gingen lediglich 2,4 Millionen durch die Bücher. Das Nettoergebnis belief sich auf 3,3 Millionen. Doch der Fintech-Spezialist wächst schnell. Der Umsatz 2022 soll sich mehr als verdreifachen und in einer Spanne zwischen 7,5 und 7,9 Millionen landen. Das operative Ergebnis dürfte noch negativ ausfallen. Grund sind vor allem Firmenwertabschreibungen auf akquirierte Unternehmen. Hintergrund für die kräftige Umsatzdynamik sind Übernahmen. Zum einen wurde das Fintech Patronas eingekauft, zum anderen erwirbt Niiio den Order-Routing-Anbieter Fixhub. Durch die beiden Käufe wird die ehrgeizige Wachstumsplanung plausibel. Im Gespräch mit der Prior Börse stellt CEO Johann Horch ein Umsatzwachstum zwischen 2022 und 2026 von durchschnittlich 100% jährlich in Aussicht.

„Wir digitalisieren das Vermögensmanagement“, formuliert der Unternehmenslenker seinen hohen Anspruch. Dabei nimmt Niiio sowohl das Asset Management ins Visier als auch das Wealth Management. Beim Asset Management dreht sich alles um das institutionelle Geschäft, während mit Software für Wealth Management digitale Lösungen für große private Vermögen gemeint sind. Während die meisten Softwareprodukte entweder das eine oder das andere Geschäftsfeld adressieren, entwickeln die Görlitzer ihre Programme für beides – ein schier grenzenloser Markt. Die Ostdeutschen setzen auf die Cloud. Auf Programme, die zu 85% aus wiederkehrenden Umsätzen resultieren.

Niiio ist auch unterwegs im stark wachsenden Segment der Robo-Advisory. Hier stiegen die Assets under Management der Niiio-Kunden im letzten Geschäftsjahr um mehr als das Sechsfache. Von Niiio Software unterstützte Robos wie Smavesto und Vividam zählen zu den am besten beurteilten in Deutschland. Die von Niiio entwickelten Robos kommen als White-Label-Lösungen in den Markt. Horch berichtet, daß der Markt für Finanzsoftware kräftig wächst.

Die konservativen Banken haben großen Nachholbedarf. Niiio gelang es, illustre Berater zu gewinnen wie Stefan Krause, den Ex-Finanzvorstand der Deutschen Bank oder den ehemaligen DWS-Fondsmanager Henning Gebhardt. Die Vergütung läuft über Aktienoptionen. Die Digitalisierung der Vermögensverwaltung ist ein riesiger Markt. Software aus der Cloud liegen voll im Trend. Niiio hat die richtigen Produkte. Der Aktienkurs von Niiio hat sich im letzten Jahr halbiert. 81 Cent. Kaum zu verstehen, doch das gesamte Technologiesegment crashte. Börsenwert nur noch 27 Millionen. Auf diesem Niveau ist eine Bodenbildung erkennbar. Fazit: Attraktives Geschäftsmodell. Anleger greifen zu Ausverkaufspreisen zu.