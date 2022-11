NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger an den US-Börsen warten am Mittwoch zunächst ab. Mit Spannung blicken sie auf das später anstehende Protokoll der jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank Fed, in dem Wegweisendes für die künftige Geldpolitik stehen könnte. Zudem steht ein langes Wochenende an: Am Donnerstag pausiert der US-Handel am Feiertag "Thanksgiving". Viele Anleger nutzen dies und den darauffolgenden "Black Friday" für eine verlängerte Auszeit.

Eine Stunde vor dem Auftakt wurde der Dow Jones Industrial am Mittwoch vom Broker IG prozentual unverändert auf 34 098 Zähler taxiert. Für den technologielastigen Nasdaq 100 zeichnet sich derweil ein knappes Plus von 0,15 Prozent ab. Keine wesentlichen Impulse gab es zunächst von einigen aktuellen US-Wirtschaftsdaten. Kurz nach dem Handelsstart steht noch das von der Universität Michigan veröffentlichte Verbrauchervertrauen an.