JPMORGAN stuft DIAGEO auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Diageo nach einer hauseigenen Konferenz auf "Overweight" mit einem Kursziel von 4350 Pence belassen. Unternehmenschef Ivan Menezes habe sich mit Blick auf die anhaltenden strukturellen Trends hin zu höherwertigen Marken sowie zu Marktanteilsgewinnen bei Bier und Wein zuversichtlich geäußert, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./gl/laVeröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2022 / 12:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2022 / 12:55 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Diageo Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,46 % und einem Kurs von 44,00EUR gehandelt.