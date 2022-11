TinOne schließt Übernahme des Zinnprojekts Rattler Range im australischen Tasmanien ab

Vancouver, British Columbia (23. November 2022) – TinOne Resources Inc. (TSX-V: TORC) („TinOne“ oder das „Unternehmen“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/tinone-resource ... ) freut sich, im Anschluss an seine Pressemeldung vom 30. August 2022 bekannt zu geben, dass das Unternehmen nunmehr eine ungeteilte Beteiligung von 100 % am Zinnprojekt Rattler Range („Rattler Range“) im Nordosten des australischen Bundesstaates Tasmanien erworben hat.

„Mit dem Abschluss der Übernahme des Zinnprojekts Rattler Range kontrolliert TinOne aktuell fünf der sieben primären Zinnvorkommen im Nordosten Tasmaniens“, so Chris Donaldson, Executive Chairman von TinOne. „Das erfahrene Geologenteam des Unternehmens wird im Projekt Rattler Range moderne Bergbaumethoden anwenden, um in einem Gebiet, das in letzter Zeit nur in begrenztem Umfang exploriert wurde, eine entsprechende Wertschöpfung zu erzielen.“

Bei Vertragsabschluss hat das Unternehmen 1.000.000 Stammaktien (die „Vergütungsaktien“) zu einem festgelegten Emissionspreis von 0,10 Dollar pro Vergütungsaktie ausgegeben. Die Vergütungsaktien sind ab dem Ausgabedatum an eine Behaltefrist gebunden, die nach vier Monaten und einem Tag endet.

Zusätzlich hat sich das Unternehmen bereit erklärt, dem Verkäufer eine Gebührenbeteiligung (Net Smelter Returns Royalty/„NSR“) von 2 % am Projekt zu gewähren. Das Unternehmen ist berechtigt, jederzeit nach entsprechender Mitteilung an den NSR-Gebührenempfänger die Hälfte der NSR-Gebührenbeteiligung für 1.000.000 CAD in bar zurückzukaufen.

Über Rattler Range

Das aus einer 32 km2 großen Explorationslizenz (EL10/2019) bestehende Projekt Rattler Range ist ein äußerst aussichtsreiches Zinnprojekt im Nordosten des australischen Bundesstaates Tasmanien, in nur 64 km Entfernung von der Stadt Launceston. Laut historischen Aufzeichnungen[i] lagern hier 47 einzelne, namentlich gekennzeichnete Zinnvorkommen, die über einen 12 km langen Mineralisierungstrend mit nordwestlicher Ausrichtung verteilt sind. In diesem Entwicklungszug fanden seit den 1980er Jahren nur in sehr begrenztem Umfang Explorationsarbeiten vor Ort statt. Die Region weist eine in Hartgestein (Greisen) und Erzgängen lagernde Mineralisierung auf, die in einer Kuppelzone aus stark fraktioniertem, entwickeltem Granit eingebettet ist.