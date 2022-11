BERLIN (dpa-AFX) - Außenministerin Annalena Baerbock hat angesichts des angekündigten Abzugs der Bundeswehr aus Mali die weitere Bereitschaft der Bundesregierung zur Beteiligung an solchen UN-Einsätzen betont. "UN-Friedensmissionen bleiben zentraler Bestandteil unserer Außen-, Entwicklungs-, Sicherheitspolitik", betonte die Grünen-Politikerin am Mittwoch in der Debatte über den Haushalt des Auswärtigen Amts im Bundestag die Verlässlichkeit Deutschlands. "UN-Friedensmissionen dienen auch unserer eigenen Sicherheit." Deutschland werde sein Engagement in der krisengebeutelten Sahelregion gemeinsam mit internationalen Partnern neu aufstellen.

Deutschland stellt für den UN-Stabilisierungseinsatz Minusma in Mali derzeit etwa 1200 Blauhelm-Soldaten. Nach langem Streit mit den Militärmachthabern des westafrikanischen Krisenstaats hatte die Bundesregierung am Vortag bei einem Spitzentreffen verabredet, die deutschen Soldaten aus der UN-Mission bis Mai 2024 abzuziehen.