JPMORGAN stuft Uniper auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Uniper nach der Finalisierung des Stabilisierungspaktes für das Energieunternehmen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 2,20 Euro belassen. Dies erinnere daran, dass die Fundamentaldaten für den Versorger, der gezwungen sei, die Kosten für die russische Gasverknappung zu tragen, und der als Schutzschild für die deutsche Wirtschaft benutzt werde, düster blieben, schrieb Analyst Vincent Ayral in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Letztendlich könnten die Minderheitsaktionäre auf dem Rechtsweg eine materielle Entschädigung erhalten, doch das sei kurzfristig unwahrscheinlich./la/glVeröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2022 / 13:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2022 / 13:57 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Uniper Aktie wird aktuell mit einem Minus von -2,39 % und einem Kurs von 6,54EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Vincent Ayral

Analysiertes Unternehmen: Uniper

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 2,20

Kursziel alt: 2,20

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m