Lindner für höhere Freibeträge bei der Erbschaftsteuer

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesfinanzminister Christian Lindner hat sich für höhere Freibeträge bei der Erbschaftsteuer ausgesprochen. Der FDP-Chef sagte am Mittwoch auf dem "Wirtschaftsgipfel" der "Süddeutschen Zeitung" in Berlin, ihm erscheine es empfehlenswert, dies wie auch andere Teile des Steuerrechts regelmäßig an die allgemeine Preis- und Kostenentwicklung anzupassen.

Es handle sich aber um eine Ländersteuer, deshalb sei er vorsichtig mit Empfehlungen. "Es müsste eine Initiative vorzugsweise von den Ländern selbst kommen, wenn wir endlich die Freibeträge der Erbschaftsteuer anpassen würden." Diese seien zuletzt 2009 festgelegt worden, seitdem gebe es deutliche Preissteigerungen. Der Freibetrag von 400 000 Euro wäre heute eigentlich knapp 500 000 Euro.