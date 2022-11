FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat sich am Mittwoch auf hohem Niveau wenig von der Stelle bewegt. Zum Börsenschluss notierte er 0,04 Prozent im Plus bei 14 427,59 Punkten, nachdem er vortags den höchsten Stand seit Juni erreicht hatte. Eine Fülle von Konjunkturdaten dies- wie jenseits des Atlantiks hatten unter dem Strich kaum Einfluss auf den deutschen Leitindex. Laut Analyst Konstantin Oldenburger vom Broker CMC Markets könnte das noch am Abend anstehende Protokoll zur jüngsten Sitzung der US-Notenbank Fed "die Börse aus ihrer Lethargie befreien".

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging 0,42 Prozent fester bei 3946,44 Punkten aus dem Handel. Die nationalen Indizes in Paris und London legten ebenfalls moderat zu. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial notierte zum europäischen Börsenschluss 0,3 Prozent fester.

In Europa standen die Einkaufsmanagerindizes für die Industrie und den Dienstleistungssektor im Fokus. Insbesondere die Daten aus Deutschland überraschten positiv, doch auch in der Eurozone fielen sie besser als erwartet aus. Entsprechend werde sich die Europäische Zentralbank (EZB) vor dem Hintergrund der Rekordinflation wohl nicht in dem Plan beirren lassen, im Dezember ein weiteres Mal an der Zinsschraube zu drehen, kommentierten die Ökonomen der Landesbank Helaba.

Praller war die Datenagenda in den USA gefüllt vor dem verlängerten Wochenende wegen des "Thanksgiving"-Feiertags am Donnerstag. Hier sah das Bild uneinheitlich aus. Während sich die Einkaufsmanagerindizes überraschend deutlich eintrübten und die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stärker als erwartet stiegen, legten auch die Aufträge für langlebige Güter deutlicher zu als prognostiziert. Dazu gab es bei den Neubauverkäufen einen überraschenden Anstieg, während sich das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima weniger stark eintrübte als ursprünglich gemeldet.