Erfolgreiche Studie von Defence zum AccuVAC-PT007-Impfstoff gegen Gebärmutterhalskrebs

Vancouver, British Columbia, Kanada, den 23. November 2022 - Defence Therapeutics Inc. („Defence“ oder das „Unternehmen“), ein kanadisches biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von immunonkologischen Vakzinen und Technologien zur Arzneimittelverabreichung spezialisiert hat, freut sich, über den erfolgreichen Abschluss seiner GLP (Good Laboratory Practice)-Studien zum Impfstoffkandidaten AccuVAC-PT007 zu berichten, der speziell zum Einsatz gegen Gebärmutterhalskrebs entwickelt wurde. GLP-Studien an Nagetieren belegen die umfassende Sicherheit und Verträglichkeit ohne Anzeichen für Komplikationen.

Gebärmutterhalskrebs tritt üblicherweise auf, wenn Epithelzellen des Gebärmutterhalses mit humanen Papillomaviren (HPV), einer der häufigsten Geschlechtskrankheiten, infiziert werden. Auch wenn HPV-Infektionen resorbiert werden können, führen Infektionen, die dem Immunsystem entgehen, letztlich zu Genitalwarzen, die fortgeschrittene Krebserkrankungen nach sich ziehen können, die durch Standardtherapien kaum zu behandeln sind. Derzeit kann eine gezielte Impfung gegen HPV vor Gebärmutterhalskrebs schützen. Jedoch sind kommerziell verfügbare Vakzine (die eine Mischung von 9 aus dem HPV-Genom abgeleiteten L1-Proteinen beinhalten) nicht darauf ausgelegt, vor allen HPV-Subtypen zu schützen, und die auf dem Markt erhältlichen Vakzine können nicht zur Behandlung von bereits bestehendem Gebärmutterhalskrebs eingesetzt werden. Defence hat sich mit der Entwicklung von AccuVAC-PT007, einem proteinbasierten Impfstoff, der ein einziges Onkoprotein (E7) enthält, das zur besseren Antigenpräsentation durch das Immunsystem mit AccumTM verknüpft wird, darauf konzentriert, diese „Lücke“ zu schließen. Dieses Vakzin kann nicht nur dazu genutzt werden, vor HPV zu schützen (prophylaktischer Einsatz), sondern stellt auch das einzige experimentelle Vakzin dar, das in der Lage ist, bestehenden Gebärmutterhalskrebs zu heilen, wenn es mit Immuncheckpoint-Inhibitoren kombiniert wird. AccuVac könnte eine Lösung hierfür darstellen.

Unter Nutzung der AccumTM-Plattform hat Defence AccuVAC-PT007 entwickelt, ein proteinbasiertes Vakzin, das gezielt gegen das Onkoprotein E7 des HPV-Virus wirkt. Wie in unserer Pressemitteilung vom 17. Mai 2022 berichtet, wurde bereits nachgewiesen, dass AccuVAC-PT007 einen vollständigen Schutz vor Gebärmutterhalskrebs bietet (prophylaktische Impfung). Diese bahnbrechenden Feststellungen zogen Tests von AccuVAC-PT007 als Behandlung bei bestehendem Gebärmutterhalskrebs nach sich (therapeutische Impfung). Präklinische Studien an Nagetieren, über die wir bereits in unserer Pressemitteilung vom 27. Juni 2022 berichteten, zeigten, dass die gemeinsame Verabreichung von AccuVAC-PT007 zusammen mit mehreren Immuncheckpoint-Inhibitoren (PD-1-, CTLA4- oder CD47-Antikörpern) zu einer wirksamen Kontrolle des Tumorwachstums führten, wobei die stärkste Wirkung bei CD47-Antikörpern, einem der zuletzt klinischen entwickelten Immuncheckpoint-Inhibitoren, beobachtet wurde.