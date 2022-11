UNAVETS erhält 116 Millionen Euro Finanzierungsmittel von Ares Management zur Unterstützung seines Wachstums

London (ots/PRNewswire) - Die UNAVETS Group ("UNAVETS"), die führende

Unternehmensgruppe im Bereich der tierärztlichen Versorgung mit mehr als 90

Praxen in Spanien und Portugal, gab heute bekannt, dass sie zusätzliche 116

Millionen Euro an Geldmitteln von Ares Management Credit erhalten hat. Ein Teil

des Kapitals dient der Refinanzierung bestehender Schulden, während der

überwiegende Teil für künftige Akquisitions- und Investitionsfinanzierungen zum

Erwerb von Tierkliniken und Tierarztpraxen sowie für weitere Akquisitionen und

Investitionen in sinnvolle benachbarte Gebiete vorgesehen ist. UNAVETS befindet

sich derzeit mehrheitlich im Besitz von Fonds, die von Oaktree Capital

Management L.P. ("Oaktree") verwaltet werden.



"Wir sind begeistert, dass Oaktree und nun auch Ares unsere Plattform

unterstützen und damit unser Wachstum fördern", so Junko Sheehan, CEO und

Chairman von UNAVETS. "Während wir UNAVETS weiterentwickeln, gibt uns diese

Finanzierung zusätzliche Kapazitäten, um strategisch in den gesamten

Veterinärsektor zu investieren - d. h. in Menschen, Einrichtungen, Ausrüstung

und Innovation - um unseren Haustieren die beste Pflege und unseren Tierärzten

eine kontinuierliche berufliche Weiterentwicklung und eine strahlende Zukunft zu

bieten."