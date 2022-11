Öffentliche Verwaltung treibt starke Nachfrage nach konversationeller KI an, mit mehr als 2,7 Millionen Nutzern auf der Yellow.ai-Plattform

Das Unternehmen, das kürzlich im Gartner Hype Cycle for Digital Government Services, 2022, in der Kategorie Chatbot erwähnt wurde, arbeitet mit wichtigen Regierungsstellen in verschiedenen Ländern zusammen. Die Yellow.ai-Plattform hat einen Austausch von mehr als 79 Millionen Nachrichten zu Bürgerdiensten verzeichnet, die zwischen den dynamischen KI-Agenten und den Endnutzern in mehr als 5 Millionen Sitzungen ausgetauscht wurden.

Raghu Ravinutala, CEO und Mitbegründer von Yellow.ai, sagte: „Behörden der öffentlichen Verwaltung müssen täglich zahlreiche Anfragen bearbeiten, und das ist eine zeitraubende Aufgabe. Gleichzeitig erwarten die Verbraucher immer mehr, dass sie die Dienstleistungen der Behörden bequem in Anspruch nehmen können. Hier kann konversationelle KI ansetzen, um die Effizienz und die menschliche Produktivität zu verbessern und den Prozess der digitalen Bereitstellung von Dienstleistungen für die Bürger zu rationalisieren, ohne dass die Menschen dabei aus dem Blickfeld geraten. Wir haben einen enormen Zulauf von Verwaltungsbehörden in allen Ländern erlebt und unsere Anwendungen helfen dabei, einige sehr einzigartige Anwendungsfälle zu lösen, indem sie den Bürgern die Macht über die Kanäle, die sie aktiv nutzen, an die Hand geben. Mit dem anhaltenden Schwerpunkt auf der Digitalisierung erwarten wir, dass konversationelle KI schon bald zu einer integralen Säule bei der Bereitstellung hervorragender Dienstleistungen für die Bürger wird."