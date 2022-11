23.11.2022



Energiepreise als entscheidender Faktor

Fakt ist, dass eine aggressive Straffung der Geldpolitik nicht notwendigerweise zu einem Rückgang der Inflation führt. Es hängt von der Art der Inflation ab und davon, ob sie endemisch ist oder nicht. Das war in den 1970er und frühen 1980er Jahren so, seitdem aber ist das seltener der Fall. Damals mussten die Zinsen höher und die Straffungszyklen aggressiver sein, um die Lohn-Preis-Spirale zu durchbrechen. Die diesjährige geldpolitische Straffung in den USA ist die stärkste (gemessen an der Veränderung in zwölf Monaten) seit 1990, da sie durch den Anstieg des Verbraucherpreisindexes (VPI) bedingt war. Um die Inflation zu senken, bedarf es weitaus mehr als Zinserhöhungen, die, wie oft betont wird, ein eher stumpfes Instrument sind. Den größten Beitrag zu einem Rückgang der Inflation würden die Energiepreise und die Folgewirkung, die diese auf die allgemeine Preisinflation in den kommenden ein bis zwei Jahren haben würden, leisten. Wir vermuten, dass die Fed bald kollektiv zu dem Schluss kommen wird, dass es reicht, auch wenn die Modelle nicht besonders gut kalibriert sind.



Steigende Zinsen schwächen das Wachstum

Wenn man die einfache Analyse auf die Korrelation zwischen Zinsänderungen und Wachstumsdynamik ausweitet, sind die Auswirkungen viel größer als bei der Inflation. In ein- bis dreijährigen Phasen steigender Zinsen war die Wachstumsdynamik der Industrieproduktion typischerweise sehr negativ. Das heißt, die jährliche Wachstumsrate ging zurück. Die Geldpolitik verlangsamt das reale Wachstum, bevor sie die Inflation bremst. Das ist sinnvoll, da sich das Wachstum erst abschwächen muss, bevor es sich auf die Preisbildung und das Lohnverhalten auswirkt. Wenn die Fed Funds in einem Jahr um mehr als 400 Basispunkte (BP) gestiegen sind, hat sich das Wachstum der Industrieproduktion in der Vergangenheit sehr negativ entwickelt. Korrelation ist keine Kausalität und die Verzögerungen zwischen geldpolitischen Entscheidungen und den Auswirkungen auf Wachstum und Inflation sind lang und variabel. Wichtig ist jedoch die Signalwirkung. Wenn die Zentralbanken uns mitteilen, dass sie die Zinsen anheben, um die Inflation zu senken, bedeutet dies, dass sie wollen, dass Haushalte und Unternehmen ihr Verhalten ändern und bereit sind, ein langsameres Wachstum und eine steigende Arbeitslosigkeit hinzunehmen, bis dies erreicht ist. Die Märkte werden darauf wetten, dass die Zentralbanken bei einer solchen Ungewissheit kaum das mit noch aggressiveren Zinserhöhungen verbundene Risiko eingehen werden.