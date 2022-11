Beeindruckendes immersives TV-Erlebnis für Fußballfans mit der weltweit führenden Marke für LCD-TV TCL

HONGKONG, 23. November 2022 /PRNewswire/ -- Das wohl meisterwartete Sportereignis des Jahres hat am 20. November begonnen, und Fußballfans auf der ganzen Welt sind voller Vorfreude. Als einer der führenden Anbieter in der internationalen Fernsehbranche bestätigt TCL seine Marktführerschaft als zweitgrößte Marke für LCD-Fernseher weltweit, wie aus dem OMDIA-Bericht „Global TV Sets 2022 H1" hervorgeht. Und angesichts der vielen TCL-Fernseher in den Haushalten ist die Marke bereit, das Fernsehvergnügen der Fußballfans entscheidend zu verbessern.

Ultimatives Spielfeld-Erlebnis mit preisgekrönten Fernsehern im eigenen Wohnzimmer