KIEW/BERLIN (dpa-AFX) - Bei neuen russischen Raketenangriffen auf Kiew und weitere Gebiete sind nach Angaben der Ukraine mehrere Menschen getötet worden, darunter ein Säugling in einem Krankenhaus. Kritische Infrastruktur sei beschädigt, erklärte Bürgermeister Vitali Klitschko am Mittwoch. Die Ukraine leidet ohnehin unter Energienot und plant deswegen Tausende Wärmestuben. Aus Sicht des EU-Parlaments ist Russland ein staatlicher Unterstützer von Terrorismus. In Deutschland attackierte die Opposition die Krisenpolitik der Regierung.

Russland startete seinen Angriff auf das Nachbarland am 24. Februar. Nach Rückschlägen in den Kampfgebieten setzt Moskau verstärkt auf Raketenangriffe überall in der Ukraine, vor allem auf Kraftwerke und Energienetze. Weite Teile des Landes haben deshalb zumindest zeitweise keinen Strom oder Heizwärme.

Stromausfall in vielen Teilen der Ukraine



Bei dem Angriff am Mittwoch setzte die russische Armee nach Kiewer Zählung 71 Raketen sowie Kampfdrohnen ein. 51 russische Raketen und 5 Drohnen seien im Anflug abgeschossen worden, teilte die ukrainische Luftwaffe mit. Doch die Marschflugkörper, die ihre Ziele trafen richteten erneut schwere Schäden am Energienetz der Ukraine an. Es kam zu großflächigen Stromausfällen. "Die heutigen Raketenangriffe haben zu vorübergehender Abtrennung aller Atomkraftwerke und der Mehrzahl der Wärme- und Wasserkraftwerke geführt", teilte das Energieministerium in Kiew am Mittwoch per Facebook mit. Genauere Angaben zur Zahl der betroffenen Haushalte machte die Behörde nicht.

Der russische Beschuss habe wieder ein Objekt der kritischen Infrastruktur beschädigt, schrieb Kiews Bürgermeister Klitschko im Nachrichtendienst Telegram. Kurzzeitig fiel das Antennenfernsehen aus, und es gab stärkere Schwankungen im ohnehin angeschlagenen Stromnetz. In der gesamten Metropole mit ihren drei Millionen Einwohnern war zudem die Wasserversorgung unterbrochen.