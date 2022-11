Der S&P 500 ist heute weiter gestiegen, es herrscht FOMO, niemand will die Jahresendrally verpassen. Man glaubt an den Fed Pivot, weil die Inflation ihren Zenit überschritten hat - dazu kommt, dass viele Investoren nun versuchen, mit aggressiven Long-Positionen ihr bisher miserables Jahr zu erreichen (Aktien und Anleihen sind bei gefallen). Saisonal sind die Tage um Thanksgiving in den USA meist positiv - also betreiben die Investoren eine Art "frontrunning", versuchen also die Rally zu antizipieren. Was wird heute im Protokoll der letzten FOMC-Sitzung von der Fed kommuniziert? Die US-Notenbank dürfte nicht begeistert sein von der Rally - so lange der US-Arbeitsmarkt stark ist, kann die US-Notenbank weiter aggressiv vorgehen..

Hinweise aus Video:

1. Credit Suisse: „Eine Bank blutet aus“

2. Gaspreis steigt 10 % – Entspeicherung läuft, Gazprom-Drohung

Das Video "S&P 500: FOMO und Jahresendrally - Kursziel erreicht!" sehen Sie hier..