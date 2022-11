IonOpticks läutet mit Aurora Frontier neues Zeitalter der Proteomik ein

Melbourne, Australien (ots/PRNewswire) - Mit der heutigen Einführung von Aurora

Frontier von IonOpticks, das mehr als 10.000 Proteine pro Probe erreicht, wird

das Feld der Proteomik revolutioniert. Diese fast vollständige

Proteom-Abdeckung, ein Umfang, der zuvor als unerreichbar galt, eröffnet das

Potenzial für bahnbrechende wissenschaftliche Entdeckungen in der menschlichen

Gesundheit.



Die Proteomik bietet ein besseres Verständnis der Komplexität des Lebens als

andere Formen tiefgreifender biologischer Forschungsansätze, wie etwa die

Genomik, da sie einen tieferen Einblick in die Struktur und Funktion von

Proteinen bietet und wie sie innerhalb der Zelle auf ihre Umgebung reagieren.





Associate Professor Andrew Webb, Direktor und Forschungsleiter bei IonOpticks,und Laborleiter am Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research (WEHI),erklärt, die Proteomik gelte in der wissenschaftlichen Gemeinschaft seit langemals die Zukunft der medizinischen Forschung."Wir sind in die postgenomische Ära eingetreten, und die Wissenschaft dringttiefer in Bereiche vor, in denen die Genomik ihre Grenzen erreicht hat. DieProteomik ist die letzte Grenze, anhand derer wir die Biologie auf einem Niveauverstehen können, das es uns erlaubt, Krankheiten vollständig zu erforschen undzu behandeln", so Associate Professor Webb. "Die Proteomik wird die medizinischeForschung auf allen Ebenen revolutionieren und letztlich Einfluss darauf haben,wie die Forscher mit ihren Entdeckungen die menschliche Gesundheit verbessernkönnen.""Frontier ermöglicht es Forschern, so viel wie möglich aus ihren Probenherauszuholen, die oft kostbar und sehr arbeitsintensiv herzustellen sind. Eintieferes Verständnis des Proteoms wird dazu beitragen, Krankheiten bessereinzuschätzen, Möglichkeiten der Frühdiagnose zu definieren und unsere Fähigkeitzur Bestimmung von Zielmolekülen und zur Überwachung der Ergebnisse im Hinblickauf eine therapeutische Intervention zu verbessern", so Associate Professor Webbweiter.Trotz des Bewusstseins für das Potenzial der Proteomik werden Fortschritte inder Forschung durch den Mangel an innovativer Technologie gebremst, die denFortschritt in diesem Bereich vorantreibt. Die Möglichkeiten derMassenspektrometrie haben sich in den letzten zehn Jahren erheblich verbessert,ihr wahres Potenzial wird jedoch nur dann ausgeschöpft, wenn sie mit derbestmöglichen Chromatographiesäule kombiniert wird."Wir wissen, dass die Grenzen wissenschaftlicher Entdeckungen durch die