TORONTO, Ontario, 23. November 2022 – Alkaline Fuel Cell Power Corp. (NEO: PWWR) (OTCQB: ALKFF) (Frankfurt: 77R, WKN: A3CTYF) („PWWR“ oder das „Unternehmen“), eine diversifizierte Investmentplattform, die Assets im Bereich erschwingliche, erneuerbare und zuverlässige Energien sowie Cleantech entwickelt, freut sich bekannt zu geben, dass Frank Carnevale, der CEO von PWWR, am 1. Dezember 2022 live eine Unternehmenspräsentation auf VirtualInvestorConferences.com halten wird.

DATUM: 1. Dezember 2022

UHRZEIT: 12.30 – 13.00 Uhr (EST)

LINK: https://bit.ly/3WBnUTQ

Frank Carnevale, der CEO von PWWR, wird jeweils am Freitag, den 2. Dezember zwischen 13:00 Uhr (EST) und 17:00 Uhr (EST), am Montag, den 5. Dezember von 9:00 Uhr (EST) bis 12:00 Uhr (EST) sowie am Dienstag, den 6. Dezember zwischen 9:00 Uhr (EST) und 17:00 Uhr (EST) für Einzelgespräche mit Privatanlegern und institutionellen Investoren zur Verfügung stehen.

Bei dieser interaktiven Online-Live-Veranstaltung können die Anleger dem Unternehmen in Echtzeit Fragen stellen. Sollte es den Teilnehmern nicht möglich sein, am Tag der Konferenz live dabei zu sein, steht ihnen im Anschluss an die Veranstaltung der aufgezeichnete Webcast zur Verfügung.

Den Anlegern wird empfohlen, sich schon im Vorfeld zu registrieren und den Online-Systemcheck durchzuführen, um das Teilnahmeprozedere zu beschleunigen und Vorabinformationen über die Veranstaltung zu erhalten.

Weitere Einzelheiten über die Veranstaltung erfahren Sie unter www.virtualinvestorconferences.com.

ÜBER VIRTUAL INVESTOR CONFERENCES

Virtual Investor Conferences (VIC) ist die führende proprietäre Konferenzreihe für Anleger, die börsennotierten Unternehmen eine interaktive Plattform für den direkten und nahtlosen Austausch mit den Anlegern bietet.

VIC wurde speziell dafür entwickelt, Unternehmen mit einer Echtzeitlösung für das Investoren-Engagement einen effizienteren Zugang zu den Anlegern zu ermöglichen. VIC repliziert die Komponenten einer Investorenkonferenz vor Ort und bietet Unternehmen erweiterte Möglichkeiten, um mit den Anlegern in Kontakt zu treten, gezielte Einzelgespräche zu planen und ihre Präsentationen mit dynamischen Videoinhalten aufzuwerten. Als Akzelerator der nächsten Stufe des Investoren-Engagements versorgt Virtual Investor Conferences ein globales Netzwerk von privaten und institutionellen Investoren mit führenden Lösungen für die Anlegerkommunikation.