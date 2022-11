Aktionäre genehmigen Aktienoptionsplan von Revival Gold

Toronto, ON - 23. November 2022 – Revival Gold Inc. (TSXV: RVG, OTCQX: RVLGF) („Revival Gold“ oder das „Unternehmen“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/revival-gold-in ... ), ein wachstumsorientiertes Goldexplorations- und Entwicklungsunternehmen, gibt bekannt, dass die Aktionäre den geänderten fortlaufenden 10 %-Aktienoptionsplan (der „Plan“) des Unternehmens auf der Jahreshauptversammlung und der Sonderversammlung der Aktionäre am 22. November 2022 in Toronto (die „Versammlung“) genehmigt haben.

