Warnung nach Ermittlungen gegen Fälschungsfabriken für Vape-Produkte von ELFBAR

LONDON, 24. November 2022 /PRNewswire/ -- Einzelhändler und Verbraucher werden gewarnt, dass potenziell gefährliche gefälschte Verbrauchsartikel, die den britischen Markt überschwemmen, in heruntergekommenen chinesischen Fabriken ohne Fertigungslizenz und ohne Beachtung von Produktsicherheit produziert werden.

Seit der Einführung von Maßnahmen gegen Produktfälschungen durch ELFBAR im Juni 2021 ist das Unternehmen gegen mehr als 120 Produktions- und Verkaufsstellen von gefälschten Produkten, darunter Fabriken, Lagerhäuser, Logistikbetriebe und Außenhandelsunternehmen, vorgegangen, was zur Beschlagnahmung von mehr als 2 Millionen fertigen gefälschten ELFBAR-Produkten, Millionen von Verpackungskartons, Codes zur Fälschungsbekämpfung, halbfertigen Vaping-Pfeifen und anderem Zubehör geführt hat.

Victor Xiao, der Chief Executive von ELFBAR, sagte: „Verbraucher wären entsetzt, wenn sie die Bedingungen sehen würden, unter denen diese Produkte hergestellt werden, und das zu Recht. Die Kriminellen, die hinter diesen gefälschten Produkten stehen, kümmern sich nicht um Produktsicherheit oder die Gesundheit der Verbraucher, und sie sparen an allen Ecken und Enden, um ihre Gewinne zu maximieren."

„Ganz offen gesagt sind die Bedingungen in diesen Fabriken absolut erbärmlich, und Menschen an den Produktionslinien dort arbeiten in schmutzigen Bedingungen ohne Rücksicht auf Hygiene."

Victor Xiao sagte, ELFBAR würde nicht zusehen, wenn sich Fälscher einfach über die Branche hinwegsetzen, den Ruf etablierter Hersteller beschädigen und die Gesundheit von Verbrauchern erheblich gefährden.

Er fügte hinzu: „Einzelhändler setzen sich einem erheblichen Risiko aus, wenn sie mit diesen Produkten handeln, und sollten sie unter allen Umständen vermeiden. Da diese Produkte keiner Sicherheitskontrolle oder amtlichen Prüfung unterzogen wurden, gibt es keine Möglichkeit zu wissen, welche Gesundheitsrisiken sie verursachen, und unsere Befürchtung ist, dass sie äußerst gefährlich sein könnten."

ELFBAR geht hart gegen den illegalen Markt für Vape-Produkte vor und erstellt ein Informationsdossier zu gefälschten Produkten, da die Fälscher zunehmend intelligenter und effizienter vorgehen. Während ELFBAR intensiv daran arbeitet, die Betrüger an der Quelle zu stoppen erkennt das Unternehmen an, dass es unmöglich ist, allen Fälschungen habhaft zu werden. Daher warnt das Unternehmen jetzt Einzelhändler, dass sie für den Schutz der Verbraucher die letzte Verteidigungslinie sind.