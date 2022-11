Durchbruch bei wasserbasierter Vaping-Technologie auf dem UKVIA Forum präsentiert

Die von Aquios Labs und Innokin entwickelte wasserbasierte Vaping-Technologie beeindruckt nach wie vor die Vaping-Industrie

LONDON, 24. November 2022 /PRNewswire/ -- Das von der UK Vaping Industry Association (UKVIA) organisierte Vaping Industry Forum and Awards Dinner ist ein wichtiger Termin im Kalender der Vaping-Branche. Am Freitag, dem 18. November 2022 trafen sich rund 300 Delegierte, darunter politische Entscheidungsträger, Experten für die Reduzierung der gesundheitsschädlichen Folgen des Tabakkonsums und Vertreter der Vaping-Industrie, um das Thema der Veranstaltung „Vaping for a Better Future" (Vaping für eine bessere Zukunft) zu diskutieren.