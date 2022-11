FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung dürfte am Donnerstag den Dax auf seinem bereits hohen Niveau stützen. Eine Stunde vor dem Xetra-Start signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,2 Prozent auf 14 452 Zähler. Der Dax liegt damit nur wenige Punkte unter dem Höchststand seit Anfang Juni, den er am Dienstag bei 14 485 Punkten erreicht hatte. Der EuroStoxx 50 als Leitbarometer der Eurozone wird am vorletzten Handelstag der Woche ebenfalls leicht höher erwartet.

Marktteilnehmer rechnen am Donnerstag mit einem eher gemächlichen Handelsverlauf, denn die US-Amerikaner feiern Erntedankfest, sodass die Börsen in New York geschlossen bleiben und Impulse von dort ausbleiben. Zudem wird in den USA am morgigen Freitag nur verkürzt am Aktienmarkt gehandelt. Handel findet eher in den Einkaufsläden statt, am sogenannten "Black Friday" fällt der Startschuss für das Weihnachtsgeschäft. Einige Marktteilnehmer nutzen diese Tage auch für ein verlängertes Wochenende.