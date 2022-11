JEFFERIES stuft Knorr-Bremse auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 48 auf 53 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Auftragseingänge des Bremsenherstellers hätten im dritten Quartal positiv überrascht, schrieb Analyst Lucas Ferhani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es sei aber fraglich, wie lange diese Situation anhalten werde. Der Experte rechnet eher mit kurzfristigen Effekten, die dafür sorgten. Konjunkturell zeichne sich eine nachlassende Lkw-Nachfrage ab. Derweil erhole sich der Zugmarkt./tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2022 / 10:01 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2022 / 19:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Knorr-Bremse Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 54,56EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Lucas Ferhani

Analysiertes Unternehmen: Knorr-Bremse

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 53

Kursziel alt: 48

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m