Die neuen Hochs in der laufenden Erholung vorgestern und gestern bestätigen den intakten Aufwärtstrend. Mit jedem neuen Hoch steigt auch der Druck auf die Anleger, die bislang ihr Kapital an den Seitenlinien parken, weil sie entweder dem Braten nicht trauen und/oder auf eine Korrektur warten, um billiger in den Markt zu kommen. Die Rally zehrt auch weiter an den Nerven der Investoren, die noch bis zum September in der Angst vor der Fed und den steigenden Zinsen ihre Aktien vielleicht viel zu billig hergegeben haben.

Dieser Satz steht im Protokoll der Fed-Sitzung vom 1. und 2. November: "Eine bedeutende Mehrheit der Teilnehmer urteilte, dass eine Verlangsamung der Geschwindigkeit [der Leitzinsanhebungen] bald angebracht wäre. Unter diesen Voraussetzungen würde eine geringere Geschwindigkeit dem Ausschuss ermöglichen, den Fortschritt zu überwachen bei der Erreichung der Mandate maximale Beschäftigung und Preisstabilität." Eine deutliche Mehrheit der Mitglieder des Offenmarktausschusses vertrat diese Meinung also wohlgemerkt bereits vor der Veröffentlichung der überraschend deutlichen Rückgänge bei den Verbraucher- und Produzentenpreisen für den Monat Oktober.