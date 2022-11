GOLDMAN SACHS stuft ENEL auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktien von Enel nach Aussagen der Tochter Endesa zu ihrer Unternehmensstrategie auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 7 Euro belassen. Ebenso wie das Management von Endesa gehe er davon aus, dass in Spanien zusätzliche steuerliche Belastungen erst in den Jahren 2023 und 2024 den Gewinn je Aktie drücken dürften, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./la/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2022 / 22:58 / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Enel Aktie wird aktuell mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 5,104EUR gehandelt.