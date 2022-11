akirolabs zum 2022 Gartner Cool Vendor ernannt

akirolabs wurde von Gartner als Cool Vendor 2022 in der Kategorie Sourcing und Procurement Technology ausgezeichnet

Der Bericht von Gartner würdigt den Beitrag von akirolabs, die Wertschöpfung von Einkaufsorganisationen zu erhöhen und diese zu Ökosystemmanagern weiterzuentwickeln.

akirolabs bietet eine Software-as-a-Service Plattform für kollaborative strategische Beschaffung, welche die Wertschöpfung über Einsparungen hinaus steigert

BERLIN, 24. November 2022 /PRNewswire/ -- akirolabs, ein in Berlin ansässiges Technologie-Startup, welches eine digitale, kollaborative Lösung für den strategischen Einkauf anbietet, gab heute bekannt, dass es im diesjährigen Bericht "Cool Vendors in Sourcing and Procurement Technology" von Gartner zum Cool Vendor 2022 ernannt wurde. Die Auszeichnung unterstreicht das Bestreben des Startups, eine ganzheitliche Strategieplattform für Beschaffungsorganisationen anzubieten.

Detlef Schultz, Mitgründer von akirolabs: "Wir sind sehr stolz und fühlen uns geehrt, von Gartner zum Cool Vendor 2022 ernannt worden zu sein. Diese Anerkennung unterstreicht die Bedeutung eines kollaborativen, strategischen Einkaufs, nicht nur in Zeiten von Black Swan Ereignissen, Krisen und Kriegen. Gemeinsam mit unserem Global Advisory Board, welches sich aus Vertretern verschiedener Branchen wie Medien, Banken, Pharma, Telekommunikation und Konsumgüter sowie wissenschaftlichen und technischen Experten zusammensetzt, werden wir die Zukunft des Einkaufs weiter gestalten. Auf diese Weise werden wir den Einkauf über das traditionelle Category Management hinaus zu einer wirklich strategischen Geschäftsfunktion entwickeln."