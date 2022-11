UBM mit neutralem Q3 und hohen Cash-Reserven

Wien (ots) -



- Gesunde Bilanz mit EUR 358 Mio. Cash und 33% Eigenkapitalquote

- EUR 2,1 Mrd. Entwicklungspipeline mit über 180.000m² in Holz-Hybrid-Bauweise

- OePR-Feststellung: Korrektur des Eigenkapitals von EUR 27 Mio.



Auch im dritten Quartal verzeichnete die UBM Development AG Fortschritte auf der

Akquisitionsseite und konnte im boomenden Düsseldorfer Medienhafen eine weitere

Projektentwicklung in Holz-Hybrid-Bauweise mit über 10.000m² Bruttogeschoßfläche

an Land ziehen. Der Investmentmarkt hingegen befindet sich weiterhin in einer

Schockstarre. Das Vorsteuer-Ergebnis im 1.-3. Quartal 2022 lag daher ohne

signifikante Verkäufe mit EUR 16,6 Mio. etwa auf dem Niveau des Halbjahres. "Für

die finanziell gut aufgestellte UBM gilt, dass man nie eine gute Krise verpassen

sollte", sagt UBM-CEO Thomas G. Winkler und ergänzt: "Erste Wettbewerber sind

bereits in Schieflage geraten - und weitere werden folgen."