MORGAN STANLEY stuft LEG Immobilien auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat LEG von "Equal-weight" auf "Overweight" hochgestuft, das Kursziel aber von 94 auf 89 Euro gesenkt. Analyst Bart Gysens positionierte sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie für den Wandel des Marktumfelds für die europäische Immobilienbranche von der Zinswende in die Rezession. Vor allem die Bilanzen machten weiter den Unterschied zwischen Unternehmen mit Value oder nicht. Gysens rechnet zwar noch nicht mit vielen Kapitalerhöhungen, aber deutlichen Einschnitten bei den Dividenden. Regional bevorzugt er Großbritannien, für Deutschland wird er aber selektiv optimistischer. LEG werde durch Dividendenstreichung und einige Verkäufe finanziell flexibler./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2022 / 05:00 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die LEG Immobilien Aktie wird aktuell mit einem Plus von +4,17 % und einem Kurs von 62,00EUR gehandelt.