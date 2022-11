Kritik aus den Ländern an Plänen für staatliches Tierhaltungs-Logo

BERLIN (dpa-AFX) - Unter den Bundesländern formiert sich erhebliche Kritik am geplanten staatlichen Tierhaltungs-Logo für Fleisch im Supermarkt. Vor der ersten Beratung im Bundesrat an diesem Freitag führen die zuständigen Ausschüsse der Länderkammer zahlreiche Forderungen und Einwände zum Entwurf von Bundesagrarminister Cem Özdemir (Grüne) auf.

"Vorgezogene, unvollständige Regelungen von Teilschritten schaffen Unsicherheiten und gefährden den Umbau der Nutztierhaltung in Deutschland in Gänze", heißt es in der Empfehlung des federführenden Agrarausschusses. Die Kennzeichnung solle vorerst nur für frisches Schweinefleisch gelten, dessen Marktanteil maximal 20 Prozent der gesamten Schweinefleischmenge entspreche. Der Entwurf lasse damit den weitaus größeren Marktanteil ungeregelt und wichtige Absatzwege wie Gastronomie und Außer-Haus-Verpflegung unberücksichtigt.