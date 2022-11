DAX - Ruhiger Handel erwartet, US-Börsenfeiertag

Möglicherweise wird der DAX im Bereich des Fibonacci-Fächers im Monatschart ein Verlaufshoch bilden und in der Folge wieder nach unten abdrehen. Gelingt dem DAX doch ein Durchbruch über den Fibonacci-Fächer bei 14.500 Punkten, wäre mit einem weiteren Hochlauf zum Widerstand bei 14.700 Punkten und zur Marke von 15.000 Punkten zu rechnen.

Angetrieben wird der DAX von positiven US-Vorgaben, nach dem am Vorabend veröffentlichten Protokoll der jüngsten Notenbanksitzung der Fed. Dem Protokoll der November-Sitzung der US-Notenbank Fed zufolge wollen die meisten Fed-Mitglieder das Tempo der Zinswende so schnell wie möglich bremsen. Am heutigen Donnerstag sind die US-Börsen aufgrund des Feiertags "Thanksgiving" geschlossen.